2020-04-15T13:35:47+03:00
Общество

Отопление в домах жителей Саратовской области пока не выключат

Среднесуточная температура слишком мала
Дарья Вострикова
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Отключение отопления в домах жителей Саратовской области пока не предвидится.

- По нормам это происходит когда наблюдается среднесуточная температура +8 пять дней подряд. По расчетам от 15 до 26 апреля среднесуточная температура в большинстве дней будет в интервале от +5 до +7,5 градусов, — рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Она отметила, что в регионе наблюдается неустойчивый характер погоды и более активная, чем обычно, циклоническая деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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