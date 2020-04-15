Отопление в домах жителей Саратовской области пока не выключат
Отключение отопления в домах жителей Саратовской области пока не предвидится.
- По нормам это происходит когда наблюдается среднесуточная температура +8 пять дней подряд. По расчетам от 15 до 26 апреля среднесуточная температура в большинстве дней будет в интервале от +5 до +7,5 градусов, — рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Гидрометцентра Светлана Цветайло.
Она отметила, что в регионе наблюдается неустойчивый характер погоды и более активная, чем обычно, циклоническая деятельность.
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ИСТОЧНИК KP.RU