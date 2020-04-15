2020-04-15T13:29:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза в Саратовской области

Такая же тенденция в других регионах ПФО
Екатерина Семенова
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области выросла в 1,5 раза по сравнению в прошлым годом.

Об этом сообщила на брифинге 15 апреля заместитель главы Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева.

По ее словам, за первый квартал 2020 года зарегистрировано 5 258 случаев, тогда как в аналогичный период 2019 года было 3 503 случая.

Рост произошел за счет детских групп. Дети до года стали чаще болеть в два раза, от 7 до 14 лет – в 2,1 раза, от 15 до 17 лет – в 2,9 раза. Среди взрослых рост заболеваемости составил 45%.

По словам замглавы Роспотребнадзора, причина роста может быть в высокой выявляемости из-за настороженности населения и медиков.

- Налажен обмен информацией среди регионов Приволжского федерального округа. Там складывается примерно такая же тенденция, – отметила Надежда Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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