Заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза в Саратовской области
Заболеваемость пневмонией в Саратовской области выросла в 1,5 раза по сравнению в прошлым годом.
Об этом сообщила на брифинге 15 апреля заместитель главы Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева.
По ее словам, за первый квартал 2020 года зарегистрировано 5 258 случаев, тогда как в аналогичный период 2019 года было 3 503 случая.
Рост произошел за счет детских групп. Дети до года стали чаще болеть в два раза, от 7 до 14 лет – в 2,1 раза, от 15 до 17 лет – в 2,9 раза. Среди взрослых рост заболеваемости составил 45%.
По словам замглавы Роспотребнадзора, причина роста может быть в высокой выявляемости из-за настороженности населения и медиков.
- Налажен обмен информацией среди регионов Приволжского федерального округа. Там складывается примерно такая же тенденция, – отметила Надежда Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU