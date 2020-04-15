2020-04-15T13:24:54+03:00
Общество

В Саратовской облдуме решили облегчить жизнь дальнобойщикам

Принимаются изменения в закон о штрафстоянках для большегрузных авто
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На заседании комитета облдумы решили вынести изменения в закон о штрафстоянках на заседание ДумыНа заседании комитета облдумы решили вынести изменения в закон о штрафстоянках на заседание Думы
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На заседании комитета облдумы по жилищной, строительной и коммунальной политике рассмотрели для вынесения на заседание думы изменения в правила помещения грузовиков на штрафстоянки.

В проекте закона два момента: требования к обустройству штрафстоянок, на которые можно эвакуировать большегрузы, второе - обеспечить круглосуточный допуск владельцам и третьим лицам к эвакуированному ТС.

- Не допускается отправка грузовых авто на штрафстоянки при перегрузе или нарушении габаритов. Причина должна быть устранена на месте. Факты, которые заставили заниматься вопросом – трактор, который эвакуировал грузовики, весил тяжелей, чем они, плюс - поборы, штрафы от стоянок. Пока с учетом действующих законов решить все до конца не получилось, есть неопределенность по факту передвижных весовых контрольных пунктов, их пока наш проект не касается, - рассказал Писной.

Депутат Александр Анидалов заметил, что после всех обсуждений у него впечатление такое, что речь идет не о сохранности дорог, а о коррупционной составляющей.

- Нам в лицо говорят - нет, будем эвакуировать, никаких изменений мы не будем принимать, - заметил Анидалов.

Законопроект решено вынести на думу для принятия в первом и втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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