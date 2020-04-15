Средства защиты и медикаменты в Саратове: когда и что появится в больницах и в продаже

15 Апр 2020 2020-04-15T13:05:27+03:00

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Сергей Горячев, директор ОГУ «Саратовский Аптечный Склад», нга брифинге в минздраве области 15 апреля рассказал о поставке средств защиты и лекарств в регион в связи с пандемией коронавируса.

- На 15 апреля в медучреждениях Саратовской области в наличии 2720 многоразовых медицинских костюмов. Они закуплены и уже распределены по медорганизациям. Сейчас три предприятия получили сертификаты на изготовление аналогичного медизделия. С одним уже заключили договор на поставку, она ожидается в конце недели или на следующей. Пока поставки будут только по Саратовской области. Но если будет переизбыток костюмов, то, может, будем отправлять в другие регионы.

Из Москвы ждем на 15 мая поставку миллиона масок. 15 тыс. упаковок парацетамола на подъезде. Партия придет на склад сегодня вечером и начнется распределение по аптечным сетям Саратовской области, - рассказал Горячев.

В процессе подписания также договор на инфракрасные термометры - 1000 штук. Также ожидается поставка 100 тыс. пар медперчаток.

В медучреждениях есть запас хлорсодержащих веществ и антисептиков.

ИСТОЧНИК KP.RU