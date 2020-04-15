В Красном Куте горела летняя кухня дома
Площадь возгорания составила 24 кв.м
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Вчера, 14 апреля, в 19:19 пятеро пожарных и две единицы техники выезжали тушить летнюю кухню частного дома в Красном Куте.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 24 кв.м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU