В Красном Куте горела летняя кухня дома

15 Апр 2020 2020-04-15T12:59:27+03:00

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Вчера, 14 апреля, в 19:19 пятеро пожарных и две единицы техники выезжали тушить летнюю кухню частного дома в Красном Куте.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 24 кв.м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU