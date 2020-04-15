Индекс самоизоляции в Саратове на 15 апреля: 2,6 балла

15 Апр 2020 2020-04-15T12:52:27+03:00

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Индекс самоизоляции в Саратове на 10:00 15 апреля составляет 2,6 балла. Вчера он был 2,5 балла.

Этот показатель формирует Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем он выше, тем больше местных жителей сидят дома и это хорошо.

В областном центре в обычный день индекс был 0,9 балла на это же время.

Среди городов с населением выше 500 тыс.человек Саратов занимает одну позицию с Ульяновском. Лидерами списка являются Махачкала (3,3), Краснодар (3,1), Астрахань и Ярославль (2,9).

Жители миллионников гораздо прилежнее соблюдают самоизоляцию, чем в областном центре. В Москве показатель составляет 3,5 в Санкт-Петербурге — 3,1. Меньше всего он в Новосибирске — всего 1,7 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU