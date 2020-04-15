Коронавирус в Саратове: Местные частные колиники приступают к забору анализов и выявлению коронавируса
С сегодняшнего дня, 15 апреля, заработала лаборатория по проверкам анализов на коронавирус в частном учреждении – ведомственной клинике.
Другой крупный частный медцентр, который располагает филиалами в Саратове и Энгельсе приступает к забору анализов на коронавирус и будут осуществлять диагностику. Об этом на брифинге 15 апреля рассказал замминистра здравоохранения Андрей Гадяцкий.
Он анапомнил, что сегодня в регионе готова 1281 койка для больных коронавирусом. 300 – в СГМУ (клиника Миротворцева), остальные в медучреждениях города и области.
Из них 521 - с прямой кислородной поддержкой, том числе, 93 реанимационных койки.
ИСТОЧНИК KP.RU