2020-04-15T12:49:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: Местные частные колиники приступают к забору анализов и выявлению коронавируса

Они присоединяются к четырем государственным лабораториям, которые уже делают анализы на COVID-19
Екатерина Семенова
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Анализы на коронавирус начинают забирать частные клиники в СаратовеАнализы на коронавирус начинают забирать частные клиники в СаратовеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С сегодняшнего дня, 15 апреля, заработала лаборатория по проверкам анализов на коронавирус в частном учреждении – ведомственной клинике.

Другой крупный частный медцентр, который располагает филиалами в Саратове и Энгельсе приступает к забору анализов на коронавирус и будут осуществлять диагностику. Об этом на брифинге 15 апреля рассказал замминистра здравоохранения Андрей Гадяцкий.

Он анапомнил, что сегодня в регионе готова 1281 койка для больных коронавирусом. 300 – в СГМУ (клиника Миротворцева), остальные в медучреждениях города и области.

Из них 521 - с прямой кислородной поддержкой, том числе, 93 реанимационных койки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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