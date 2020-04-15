Коронавирус в Саратове: Местные частные колиники приступают к забору анализов и выявлению коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T12:49:55+03:00

Они присоединяются к четырем государственным лабораториям, которые уже делают анализы на COVID-19

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С сегодняшнего дня, 15 апреля, заработала лаборатория по проверкам анализов на коронавирус в частном учреждении – ведомственной клинике.

Другой крупный частный медцентр, который располагает филиалами в Саратове и Энгельсе приступает к забору анализов на коронавирус и будут осуществлять диагностику. Об этом на брифинге 15 апреля рассказал замминистра здравоохранения Андрей Гадяцкий.

Он анапомнил, что сегодня в регионе готова 1281 койка для больных коронавирусом. 300 – в СГМУ (клиника Миротворцева), остальные в медучреждениях города и области.

Из них 521 - с прямой кислородной поддержкой, том числе, 93 реанимационных койки.

ИСТОЧНИК KP.RU