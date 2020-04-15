2020-04-15T12:40:35+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, прошли рейды полиции по рынкам: проверяли маски и разметку

Поручение проверить дал председатель областного правительства Александр Стрелюхин
Ольга Симонова
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Фото ГУВД по СаратовуФото ГУВД по Саратову
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В Саратове сегодня, 15 апреля, полиция и Роспотребнадзор прошли с рейдами по рынкам.

Напомним, такое поручение вчера дал председатель областного правительства Александр Стрелюхин, так как там не соблюдается дистанция и масочный режим.

Фото ГУВД по Саратову

Фото ГУВД по Саратову

Проверяющие обследовали рынки «Универсальный» и «Привоз». На последнем многие точки были закрыты сетками в связи с нерабочими днями.

Как сообщила «КП-Саратов» представитель ГУВД города Эллада Тагиева, продавцов призывали сделать разметку для социальной дистанции окружающих, носить маски.

Мероприятие носило профилактический характер. По данным полиции, пока что никого не оштрафовали.

Фото ГУВД по Саратову

Фото ГУВД по Саратову

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ИСТОЧНИК KP.RU

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