2020-04-15T12:29:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 апреля: Еще трое выздоровевших, еще семь заражений

Большая часть заражений - люди до 60 лет
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 15 апреляБрифинг в минздраве 15 апреля
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Андрей Гадяцкий, замминистра здравоохранения Саратовской области отметил, что показатель заболевших коронавирусом в регионе – 2,3 на тысячу населения. На утро 15 апреля подтверждено 56 случаев.

По России в целом этот показатель составляет 12,4 на тысячу населения

Два случая среди детей.

От 18 до 44 лет - три случая

От 44 до 59 лет – 22 случая

60 лет и старше - 13 случаев.

Заболевания по прежнему в 11 районах области, 22 случая завозные из-за рубежа, 34- не выезжавших за пределы области.

На сегодняшний день 11 человек уже выписаны.

299 контактных находятся под меднаблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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