Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 апреля: Еще трое выздоровевших, еще семь заражений
Андрей Гадяцкий, замминистра здравоохранения Саратовской области отметил, что показатель заболевших коронавирусом в регионе – 2,3 на тысячу населения. На утро 15 апреля подтверждено 56 случаев.
По России в целом этот показатель составляет 12,4 на тысячу населения
Два случая среди детей.
От 18 до 44 лет - три случая
От 44 до 59 лет – 22 случая
60 лет и старше - 13 случаев.
Заболевания по прежнему в 11 районах области, 22 случая завозные из-за рубежа, 34- не выезжавших за пределы области.
На сегодняшний день 11 человек уже выписаны.
299 контактных находятся под меднаблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU