В Балакове 13 пожарных тушили частный дом
Площадь пожара составила 30 кв.м
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Вчера, 14 апреля, в 18:46 13 пожарных и три единицы техники выехали тушить частный деревянный дом на Крупской улице в Балакове.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 30 кв.м. ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU