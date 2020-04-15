В Балакове 13 пожарных тушили частный дом

15 Апр 2020 2020-04-15T12:19:49+03:00

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Вчера, 14 апреля, в 18:46 13 пожарных и три единицы техники выехали тушить частный деревянный дом на Крупской улице в Балакове.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 30 кв.м. ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU