Самоизоляция в Саратове: вопрос с продлением проездных билетов остается нерешенным

15 Апр 2020 2020-04-15T12:16:28+03:00

В продажу поступили документы на май

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Вопрос с продлением проездных билетов на апрель в Саратовской области остается нерешенным. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве социального развития региона.

В продажу уже поступили документы на май.

Социальные работники и специалисты комплексных центров социального обслуживания могут приобрести билет и доставить его саратовским льготникам.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», обратиться за этой услугой можно на горячую линию министерства, а также по номерам горячих линий подведомственных министерству учреждений. Номера телефонов размещены на сайте ведомства.

Кроме того, граждане могут получить проездной через своих родственников, знакомых или волонтеров. Для этого нужно передать им копии своих документов о праве на льготу.

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ИСТОЧНИК KP.RU