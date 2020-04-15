2020-04-15T13:50:49+03:00
Политика

В Саратовской облдуме обсудили, когда и откуда начнутся посадки

Депутату Денисенко обещали отдельную лесосеку
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Глава аграрного комитета Саратовской облдумы Николай Кузнецов обратил внимание министра Константина Доронина, что необходимо «при трассах хотя бы провести восстановление посадок, в Алгае, а то пустыня, барханы будут, как в Казахстане». Об этом он заявил на заседании комитета 15 апреля.

Зампред правительства Алексей Стрельников ответил, что сейчас увеличиваются питомники, закладываются запасы, чтобы и специальными мероприятиями и на субботниках высаживать посадки.

- 2 тыс. гектаров лесов ежегодно мы ставим задачу восстанавливать, — заявил Стрельников.

- В этом году мы планируем 1,1 тыс. гектаров посадить лесов, 3 млн штук саженцев планируется высадить в этом году, в том числе в так называемых зеленых поясах вокруг городов, в Саратове это Кумысная поляна в первую очередь, — рассказал Доронин.

Депутат Станислав Денисенко поинтересовался, можно ли населению собирать распиленные стволы погибших деревьев, сгоревших участков

- Можно их забирать, если это валежник у вас, спиленный? Бесплатно выезжать и забирать?

Доронин ответил, что можно, а «вам мы можем выделить даже отдельную лесосеку», сказал министр Доронин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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