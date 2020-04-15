В Агафоновке сгорел жилой дом из-за неправильного пользования электрооборудованием
В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 14 апреля, сгорел жилой двухквартирный дом.
- Сигнал о пожаре на улице 1-я Силикатная поступил в 21:45. На место выезжали пять единиц техники и 19 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
По предварительным данным, здание загорелось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила 188 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU