2020-04-15T12:05:34+03:00
Происшествия

В Агафоновке сгорел жилой дом из-за неправильного пользования электрооборудованием

Площадь пожара составила 188 кв. м
Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 14 апреля, сгорел жилой двухквартирный дом.

- Сигнал о пожаре на улице 1-я Силикатная поступил в 21:45. На место выезжали пять единиц техники и 19 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

По предварительным данным, здание загорелось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила 188 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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