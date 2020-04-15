В магазине «Светофор» Саратова полыхали холодильники

15 Апр 2020 2020-04-15T12:42:24+03:00

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Сегодня, 15 апреля, в 1:10 26 пожарных и шесть единиц техники выехали на пожар в двухэтажном здании на улице Осипова в Кировском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, горели холодильники в торговом зале магазина «Светофор».

Возгорание на площади 4 кв. м ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU