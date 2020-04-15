2020-04-15T11:49:31+03:00
Общество

На Балаковской АЭС внедрен цифровой шаблон эксплуатации атомных станций

Екатерина Семенова
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На Балаковской атомной станции внедрена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (АСУ ТОиР). Она разработана специально с учетом специфики деятельности высокотехнологичных предприятий атомной отрасли. В новом программном продукте поддерживается вся стратегия ремонтной кампании атомной станции, разработаны рабочие пакеты сценариев планово-предупредительных ремонтов с учетом всех нюансов – от календарных графиков замены крупногабаритного оборудования до организации допуска персонала АЭС и подрядных организаций, участвующего в ремонтах.

На Балаковской АЭС с использованием АСУ ТОиР проведено уже шесть ремонтов. В каждый планово-предупредительный ремонт в системе сопровождается около 20 тысяч единиц оборудования. В АСУ ТОиР зарегистрировано более полутора тысяч пользователей, в том числе и Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт». Автоматизированная система позволяет скоординировать действия всех участников ремонтных операций, вести учет выполнения модернизации, использованных материалов и запасных частей, а также сформировать комплект отчетной документации после завершения ремонта.

- Ни один столь же масштабный проект не бывает легким. У проекта очень обширный охват – это задел к цифровому шаблону эксплуатации атомных станций, его основа, – отметил заместитель главного инженера Балаковской АЭС по производственно-техническому обеспечению и качеству Владимир Князькин. – При внедрении АСУ ТОиР нам приходилось учитывать особенности всех российских АЭС, так как задача была создать единое решение. Несмотря на все эти сложности, вся наша команда айтишников, ремонтников, представителей эксплуатации справилась на «отлично». В результате в новой системе мы провели ремонты на всех четырех энергоблоках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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