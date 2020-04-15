В Калининске Hyundai влетел в ВАЗ: пострадал мужчина

15 Апр 2020 2020-04-15T12:18:16+03:00

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Вчера, 14 апреля, в 18:12 у дома №15/1 на Первомайской улице в Калининске 35-летний водитель Hyundai Accent устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина выехал на полосу для встречного движения и влетел в ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего гражданина.

В результате аварии водителя отечественного авто госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU