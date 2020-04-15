2020-04-15T11:22:47+03:00
Общество

В саратовской колонии вырастили клубнику

Это первый урожай ягод в теплице исправительного учреждения
Екатерина Семенова
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Первая клубника - из теплицы колонии №10. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской областиПервая клубника - из теплицы колонии №10. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области
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В колонии №10 Саратова был собран первый урожай клубники.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, ягоды были выращены впервые. Ранее в тепличном хозяйстве исправительного учреждения высаживали томаты, огурцы и зелень.

Эксперимент удался. Силами осужденных был создан благоприятный климат, режим освещения, влажности и температуры.

Клубнику решено вырастить в качестве эксперимента. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области

Клубнику решено вырастить в качестве эксперимента. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области

Теплица на территории колонии работает уже много лет. Заключенные выращивают не только овощи для столовой, но и цветочную рассаду, которую позже пересаживают в клумбы.

Теплица много лет обеспечивает заключенных свежими овощами. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области

Теплица много лет обеспечивает заключенных свежими овощами. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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