В саратовской колонии вырастили клубнику
В колонии №10 Саратова был собран первый урожай клубники.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, ягоды были выращены впервые. Ранее в тепличном хозяйстве исправительного учреждения высаживали томаты, огурцы и зелень.
Эксперимент удался. Силами осужденных был создан благоприятный климат, режим освещения, влажности и температуры.
Клубнику решено вырастить в качестве эксперимента. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области
Теплица на территории колонии работает уже много лет. Заключенные выращивают не только овощи для столовой, но и цветочную рассаду, которую позже пересаживают в клумбы.
Теплица много лет обеспечивает заключенных свежими овощами. Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU