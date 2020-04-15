Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 21 дежурная группа
Родители привели 181 ребенка
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Сегодня, 15 апреля, саратовцы привели в детсады 181 ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в 18 дошкольных учреждениях работает 21 дежурная группа.
Сначала детям измерили температуру и только потом приняли в сады.
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ИСТОЧНИК KP.RU