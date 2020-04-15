2020-04-15T11:01:21+03:00
Общество

В Ленинском районе до вечера отключили воду

Ограничение затронуло и жителей трех домов в Солнечном
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова сегодня, 15 апреля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 19:00 снижены параметры подачи жителям улиц Лесная Республика, Тверская, микрорайона «2-й Дачный», улицы Тверская, 30Б, 33, 34, 35, 36а, 36Б, 38, 40а, 49, 51, Делового проезда, 15а, Лунной улицы, 1а, 20, 21, 23, 27, 27а, 28, 41, 41а, 41Б, 41в, 41г, 41д, 43Б, 45, 46, 46а, проспекта 50 лет Октября, 79а, 85а, 85Б, 87в, 89, 89а, Вишневого проезда, 17 и Деловой улицы, 17, а также частных домов на Офицерской, Суворовской, Вишневой, Западной и Офицерском проезде.

Такие меры пришлось принять в связи с работами на Лунной, 27.

Также в список отключенных из-за аварии на водопроводе попали дома №№2, 4 и 6 по улице Батавина. Жителям указанных домов подадут водоснабжение ориентировочно в 14:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Леонид Писной по падению платежей за ЖКУ: у нас осталось несколько дней до социального скандала
В саратовской колонии вырастили клубнику
Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 21 дежурная группа
В Ленинском районе до вечера отключили воду
Коронавирус в Саратовской области: федеральный штаб подтвердил семь случаев заражения
На даче под Энгельсом младенец получил сильные ожоги
Депутаты облдумы отклонили кандидатуру чиновника областного правительства для награждения почетной грамотой
В селе Краснокутского района зарезан мужчина
ООО «КВС»: Восстановление асфальтового покрытия объектов зимних вскрышных работ завершено досрочно
Уволена зампред саратовского правительства Валентина Гречушкина
В селе Красный Яр спасатели вытащили пьяного мужчину из погреба у церкви
Депутаты одобрили памятную дату для газовиков, но отложили решение для профсоюзов и Саратовского авиазавода
В Энгельсе водитель съехал с дороги и попал в больницу
От коронавируса защищены шесть маршрутов Саратов — Энгельс
Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 164 тыс. пропусков
Сегодня саратовцы могут задать вопросы на прямой линии Николаю Трифонову