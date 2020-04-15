В Ленинском районе до вечера отключили воду

15 Апр 2020 2020-04-15T11:01:21+03:00

Ограничение затронуло и жителей трех домов в Солнечном

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 15 апреля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 19:00 снижены параметры подачи жителям улиц Лесная Республика, Тверская, микрорайона «2-й Дачный», улицы Тверская, 30Б, 33, 34, 35, 36а, 36Б, 38, 40а, 49, 51, Делового проезда, 15а, Лунной улицы, 1а, 20, 21, 23, 27, 27а, 28, 41, 41а, 41Б, 41в, 41г, 41д, 43Б, 45, 46, 46а, проспекта 50 лет Октября, 79а, 85а, 85Б, 87в, 89, 89а, Вишневого проезда, 17 и Деловой улицы, 17, а также частных домов на Офицерской, Суворовской, Вишневой, Западной и Офицерском проезде.

Такие меры пришлось принять в связи с работами на Лунной, 27.

Также в список отключенных из-за аварии на водопроводе попали дома №№2, 4 и 6 по улице Батавина. Жителям указанных домов подадут водоснабжение ориентировочно в 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU