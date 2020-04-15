Коронавирус в Саратовской области: федеральный штаб подтвердил семь случаев заражения
Федеральный оперативный штаб подтвердил данные о семи случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.
Ранее оперативный штаб региона сообщил, что лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у семи человек.
Общее число заражений в области составило 56. В России за сутки заболели 3 388 человек. Общее число зараженных – 24 490 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Напомним, ранее сообщалось о трех скончавшихся пациентах с коронавирусом. При этом причинами смерти стали иные тяжелые патологии. Восемь человек выздоровели и были выписаны.
Таблица распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU