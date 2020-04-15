Коронавирус в Саратовской области: федеральный штаб подтвердил семь случаев заражения

15 Апр 2020 2020-04-15T10:51:14+03:00

В России заболели за сутки 3 388 человек

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Федеральный оперативный штаб подтвердил данные о семи случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у семи человек.

Общее число заражений в области составило 56. В России за сутки заболели 3 388 человек. Общее число зараженных – 24 490 человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Напомним, ранее сообщалось о трех скончавшихся пациентах с коронавирусом. При этом причинами смерти стали иные тяжелые патологии. Восемь человек выздоровели и были выписаны.

Таблица распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU