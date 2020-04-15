На даче под Энгельсом младенец получил сильные ожоги
В Саратовской области шестимесячный младенец попал в больницу с ожогами второй и третьей степени.
- Прокуратура Саратовской области организовала проверку. По предварительным данным, ожоги ребенок получил на даче в Энгельсском районе 10 апреля, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.
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ИСТОЧНИК KP.RU