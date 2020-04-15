На даче под Энгельсом младенец получил сильные ожоги

15 Апр 2020 2020-04-15T10:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области шестимесячный младенец попал в больницу с ожогами второй и третьей степени.

- Прокуратура Саратовской области организовала проверку. По предварительным данным, ожоги ребенок получил на даче в Энгельсском районе 10 апреля, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU