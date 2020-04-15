2020-04-15T10:33:21+03:00
Политика

Депутаты облдумы отклонили кандидатуру чиновника областного правительства для награждения почетной грамотой

Предложили награждать простых тружеников
Поделиться:
Заседание комитета по культуреЗаседание комитета по культуре
Изменить размер текста:

Комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской облдумы 15 апреля отклонил инициативу о награждении почетной грамотой облдумы начальника Управления по охране объектов культурного наследия Владимира Мухина.

Как заметила председатель комитета Лосина, которая предложила эту кандидатуру, за два года для установления объектов культурного наследия Мухин сделал больше всех.

Депутат Чернышевский предложил отклонить это предложение — «давайте не награждать начальников, давайте обычных тружеников награждать, чтобы они могли рассчитывать на определенные преференции».

Александр Анидалов отметил, что «правительство нам не дает, не разрешает выдавать больше грамот, потому что за ними идут финансовые затраты, льготы для получателя. Так что не лукавьте — что это награждение».

В результате большинство голосов участников комитета кандидатуру Мухина отклонили.

По окончании заседания депутат Чернышевский ясно дал понять, что председателю комитета Лосиной «еще аукнется» отклонение памятной даты для профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Леонид Писной по падению платежей за ЖКУ: у нас осталось несколько дней до социального скандала
В саратовской колонии вырастили клубнику
Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 21 дежурная группа
В Ленинском районе до вечера отключили воду
Коронавирус в Саратовской области: федеральный штаб подтвердил семь случаев заражения
На даче под Энгельсом младенец получил сильные ожоги
Депутаты облдумы отклонили кандидатуру чиновника областного правительства для награждения почетной грамотой
В селе Краснокутского района зарезан мужчина
ООО «КВС»: Восстановление асфальтового покрытия объектов зимних вскрышных работ завершено досрочно
Уволена зампред саратовского правительства Валентина Гречушкина
В селе Красный Яр спасатели вытащили пьяного мужчину из погреба у церкви
Депутаты одобрили памятную дату для газовиков, но отложили решение для профсоюзов и Саратовского авиазавода
В Энгельсе водитель съехал с дороги и попал в больницу
От коронавируса защищены шесть маршрутов Саратов — Энгельс
Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 164 тыс. пропусков
Сегодня саратовцы могут задать вопросы на прямой линии Николаю Трифонову