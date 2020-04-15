Депутаты облдумы отклонили кандидатуру чиновника областного правительства для награждения почетной грамотой

15 Апр 2020 2020-04-15T10:33:21+03:00

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Комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской облдумы 15 апреля отклонил инициативу о награждении почетной грамотой облдумы начальника Управления по охране объектов культурного наследия Владимира Мухина.

Как заметила председатель комитета Лосина, которая предложила эту кандидатуру, за два года для установления объектов культурного наследия Мухин сделал больше всех.

Депутат Чернышевский предложил отклонить это предложение — «давайте не награждать начальников, давайте обычных тружеников награждать, чтобы они могли рассчитывать на определенные преференции».

Александр Анидалов отметил, что «правительство нам не дает, не разрешает выдавать больше грамот, потому что за ними идут финансовые затраты, льготы для получателя. Так что не лукавьте — что это награждение».

В результате большинство голосов участников комитета кандидатуру Мухина отклонили.

По окончании заседания депутат Чернышевский ясно дал понять, что председателю комитета Лосиной «еще аукнется» отклонение памятной даты для профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU