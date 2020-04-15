2020-04-15T10:16:34+03:00
Общество

Уволена зампред саратовского правительства Валентина Гречушкина

Она стала советником губернатора
Екатерина Семенова
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Валентина Гречушкина, бывший зампред правительства Саратовской областиВалентина Гречушкина, бывший зампред правительства Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства — министра труда и социальной защиты Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве, она освобождена от должности по собственному желанию.

Соответствующее постановление 15 апреля подписал губернатор Валерий Радаев.

Теперь она займет пост советника губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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