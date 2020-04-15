Депутаты одобрили памятную дату для газовиков, но отложили решение для профсоюзов и Саратовского авиазавода

15 Апр 2020 2020-04-15T10:13:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской облдумы 15 апреля рассмотрел предложение депутата и лидера местных профсоюзов Михаил Ткаченко — учредить памятную дату День профсоюзов Саратовской области — 12 ноября 1905 года.

- Сегодня внесены изменения по дате — не 12, а 13 ноября. Раз меняем даты, надо отправить на доработку, — предложила председатель комитета Алевтина Лосина.

- Уже два месяца остается и будет три года как мы не можем решение принять по этой дате, — возмутился Ткаченко.

- Где у вас новый законопроект с новой датой? — возразила Лосина.

- Вот же поправки, определились — 26 ноября, — ответил Ткаченко, имея в виду старый и новый стиль календаря.

- Давайте уже определимся — 12, 13 или 26 ноября? — запутался депутат Дмитрий Петров.

В результате голоса разделились: оставлять ли законопроект для уточнения в комитете или выносить на думу с нечеткой датой, чтобы принять за основу. Решение о судьбе этой памятной даты теперь примет совет думы.

По другой памятной дате — Дню саратовских авиастроителей, который предложил установить депутат Владимир Есипов. — также возникли споры. Не пришли еще по запросу архивные документы, подтверждающие названное число — 28 октября. В этот день в 1938 году в небо поднялся первый самолет-разведчик, произведенный на Саратовском авиазаводе.

- Подход должен быть серьезным, нужны документы, — заметила Лосина.

- Так давайте примем на думе для рассмотрения, вот самый серьезный подход, потом подтвердим документами, — подчеркнул Александр Анидалов.

- Не принципиально, 28 или 29 октября будет дата Саратовского авиастроителя, если вы не поддерживаете — значит плюете в душу всем, кто там работал, — заявил автор инициативы Есипов.

В результате большинство членов комитета поддержало вариант оставить проект в комитете, чтобы дождаться подтверждающие дату документы.

Третий вопрос — памятная дата — День начала строительства первого магистрального газопровода «Саратов — Москва» — 3 сентября 1944 года. Автор инициативы — председатель комитета Алевтина Лосина и депутат Леонид Чернощеков. За него проголосовали единогласно и вынесли на заседание областной думы на утверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU