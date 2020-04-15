В Энгельсе водитель съехал с дороги и попал в больницу

15 Апр 2020 2020-04-15T10:09:23+03:00

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Вчера, 14 апреля, в 23:00 у дома №23 во 2-м микрорайоне Урицкого в Энгельсе 50-летний водитель Chevrolet Cobalt устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление и съехал с дороги.

Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU