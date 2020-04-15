От коронавируса защищены шесть маршрутов Саратов — Энгельс
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области осмотрело маршруты №№246Н, 284, 284А, 284Б, 284К и 284К1 направления Саратов – Энгельс на соблюдение защиты от коронавируса.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», выяснилось, что транспорт дезинфицируется, у водителей есть соответствующие средства и маски. Однако не во всех автобусах есть памятки о мерах профилактики по недопущению новой инфекции.
Перевозчики устранят эти замечания в кратчайшие сроки.
Наличие автобусов большой вместимости на этом направлении позволяют гражданам соблюдать социальную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU