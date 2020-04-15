Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 164 тыс. пропусков

15 Апр 2020 2020-04-15T10:07:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники мэрии и районных администрациях Саратова на утро 15 апреля выдали гражданам почти 164 тыс.пропусков, более 14 тыс. документов утверждено в электронном виде.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, приняты заявки от почти 13 тыс. организаций, удовлетворены запросы от 12 тыс. предприятий.

В работе было задействовано 29 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU