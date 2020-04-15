Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 164 тыс. пропусков
Заявки подали около 13 тыс. организаций
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Сотрудники мэрии и районных администрациях Саратова на утро 15 апреля выдали гражданам почти 164 тыс.пропусков, более 14 тыс. документов утверждено в электронном виде.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, приняты заявки от почти 13 тыс. организаций, удовлетворены запросы от 12 тыс. предприятий.
В работе было задействовано 29 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU