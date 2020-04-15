2020-04-15T10:06:57+03:00
Общество

Сегодня саратовцы могут задать вопросы на прямой линии Николаю Трифонову

Звонки будут приниматься в течение полутора часов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 апреля, с 15:00 до 16:30 в ГУ МВД России будет работать телефонная прямая линия, по которой граждане смогут обратиться к начальнику главка генерал-лейтенанту полиции Николаю Трифонову.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, вопросы о деятельности внутренних дел можно будет задать по номеру 8 (8452) 99-56-50 с 15:00 до 16:30.

В работе линии примут участие руководители служб и подразделений регионального ГУ МВД России, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне Саратовской области — с использованием средств видеоконференцсвязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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