В коммуналке Балакова нашли зарезанного мужчину

15 Апр 2020 2020-04-15T09:01:46+03:00

Тело нашли в общем коридоре квартиры на улице Степная

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Сегодня ночью, 15 апреля, в коммуналке в Балакове нашли зарезанного мужчину.

- Тело было обнаружено в общем коридоре дома на улице Степная около 03:30. Труп 33-летнего мужчины был с ножевыми ранениями в области груди и бедра, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи организовали доследственную проверку. Сейчас полиция ищет причастного к этому инциденту.

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ИСТОЧНИК KP.RU