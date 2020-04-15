В коммуналке Балакова нашли зарезанного мужчину
Сегодня ночью, 15 апреля, в коммуналке в Балакове нашли зарезанного мужчину.
- Тело было обнаружено в общем коридоре дома на улице Степная около 03:30. Труп 33-летнего мужчины был с ножевыми ранениями в области груди и бедра, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи организовали доследственную проверку. Сейчас полиция ищет причастного к этому инциденту.
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ИСТОЧНИК KP.RU