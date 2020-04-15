В Энгельсе с пятницы открываются дачные маршруты

15 Апр 2020 2020-04-15T08:56:38+03:00

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В Энгельсе с 17 апреля начнут ходить дачные маршруты.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в районной администрации.

Также есть планируемое расписание движения транспорта. Маршрут №269 «Энгельс Ярмарка – дачи Волжанка» будет отправляться в среду, пятницу, субботу, воскресенье. Из города он поедет в 6:28, 8:08, 9:48, 16:28, 18:08, обратно в 7:18, 8:58, 10:38, 17:18, 18:50.

Ниже приведен полный график всех маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU