В Энгельсе с пятницы открываются дачные маршруты
Известно расписание движения
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В Энгельсе с 17 апреля начнут ходить дачные маршруты.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в районной администрации.
Также есть планируемое расписание движения транспорта. Маршрут №269 «Энгельс Ярмарка – дачи Волжанка» будет отправляться в среду, пятницу, субботу, воскресенье. Из города он поедет в 6:28, 8:08, 9:48, 16:28, 18:08, обратно в 7:18, 8:58, 10:38, 17:18, 18:50.
Ниже приведен полный график всех маршрутов.
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ИСТОЧНИК KP.RU