2020-04-15T08:46:46+03:00
Общество

В четырех районах Саратовской области введен карантин по бешенству

Отменены ограничения в трех местностях
Дарья Вострикова
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В Саратовской области выявлено четыре случая заболевания бешенством.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии по Саратовской области, с 9 апреля введен карантин на железнодорожной станции Паницкая Красноармейского района, в поселке Правда Ртищевского района. С 10 апреля — в садовом товариществе «Керамзит-2» Энгельсского района и на части природной территории у села Сосновка Аткарского района.

Отменены ограничения в поселке Татищево и на части территории Калининска, инфекции нет и в селе Малый Узень Питерского района.

За три месяца 2020 года ветеринарные врачи привили более 133,7 тыс. животных. В лабораториях за первый квартал 2020 года сделано 55 проверок биоматериала на бешенство, 30 из которых оказались положительными, из-за чего последовали соответствующие ограничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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