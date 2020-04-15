Пасха 2020 в Саратове: как выбрать продукты к праздничному столу

15 Апр 2020 2020-04-15T08:53:01+03:00

Лучше не покупать товары в подозрительных местах

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Саратовцам рассказали, как выбрать продукты для угощения на Пасху и не отравиться.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, лучше отказаться от приобретения товаров в местах несанкционированной торговли. А также от покупки мяса и молока, кулинарной продукции, кондитерских изделий с кремом, если они хранились в торговой точке в неохлажденном месте.

Нужно изучить — когда изготовлен товар, сроки годности, условия хранения, внешний вид продукции. При приобретении яиц смотреть на дату сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, правильной формы, равномерного окраса, с чистой скорлупой без повреждений. Их нужно хранить в холодильнике: до недели диетические, от 8 до 25 дней — столовые, мытые — не более 12 дней, вареные — не более 36 часов.

Красить яйца можно пищевыми или натуральными красителями — луковой шелухой, свеклой, морковью.

Творог должен быть равномерного белого цвета с кремовым оттенком и приятным кисломолочным ароматом, иметь мягкую рассыпчатую консистенцию, чистый молочный вкус с легкой кислинкой без горечи. На упаковке может быть написано «творожный продукт»,«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога». Это — разные по потребительским свойствам продукты.

Куличи нужно брать с однородной матовой поверхностью золотисто-коричневого цвета без изъянов и подгоревших мест. Растрескавшаяся корочка говорит о нарушении технологии приготовления, при разрезе могут быть непропеченные части теста. Верхушка, отделанная глазурью, должна быть сухой, без липкости.

Дома сырые и готовые продукты нужно ставить в холодильнике отдельно и резать их соответственно разными ножами на разных досках.

Яйца перед варкой, которая должна длиться не менее 10 минут с момента закипания, стоит вымыть.

Лучше отказаться от готовки «впрок», чтобы продукты не испортились, а также соблюдать правила гигиены.

В целях защиты от коронавируса эксперты советуют накрыть стол в семейном кругу, воздержаться от приглашения и посещения гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU