Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 15 апреля 2020 года: еще семь случаев

15 Апр 2020 2020-04-15T08:43:40+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 15 апреля 2020 года составило 56 человек

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Еще семь человек в Саратовской области оказались заражены коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, таким образом, общее количество заразившихся на 15 апреля составило 56 человек.

Это один житель Татищевского района, трое из Ершовского и трое из Саратова, которые ранее были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Средний возраст больных составляет 49 лет.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Таблица распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU