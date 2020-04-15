Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 15 апреля 2020 года: еще семь случаев
Еще семь человек в Саратовской области оказались заражены коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, таким образом, общее количество заразившихся на 15 апреля составило 56 человек.
Это один житель Татищевского района, трое из Ершовского и трое из Саратова, которые ранее были госпитализированы с внебольничной пневмонией.
Средний возраст больных составляет 49 лет.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Таблица распространения коронавируса в Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU