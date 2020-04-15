Под Саратовом женщины лишились денег с потерянных карточек

15 Апр 2020 2020-04-15T08:34:40+03:00

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Полиция выяснила, кто снял деньги с карточек 21 и 56-летней гражданок.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, первая из них 28 марта потеряла платежное средство в районе улиц Ленина и Факел Социализма в Балакове. Кто-то нашел его и оплатил покупки на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Вторая 8 марта оставила где-то свою сумку, где лежала карточка и PIN-код, а 28 марта в банке узнала о снятии со счета 13 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников, 28-летнего рецидивиста и 55-летнего злоумышленника, задержали. Второй из них признался в содеянном.

На мужчин завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU