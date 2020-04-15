Задержан подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки в Балакове
Тело женщины нашли 12 апреля
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В Балакове Саратовской области задержан подозреваемой в жестоком убийстве пенсионерки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении подозревают 30-летнего местного жителя.
Ранее сообщалось, что тело 88-летней женщины было найдено 12 апреля в квартире дома на улице Ленина. У нее имелось сильное повреждение черепа, перелом лицевых костей. Экспертиза установила, что одной из причин смерти стало кровоизлияние в мозг.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU