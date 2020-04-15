Задержан подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки в Балакове

15 Апр 2020 2020-04-15T08:25:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области задержан подозреваемой в жестоком убийстве пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении подозревают 30-летнего местного жителя.

Ранее сообщалось, что тело 88-летней женщины было найдено 12 апреля в квартире дома на улице Ленина. У нее имелось сильное повреждение черепа, перелом лицевых костей. Экспертиза установила, что одной из причин смерти стало кровоизлияние в мозг.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU