В Саратове водитель Renault врезался в BMW и попал в больницу
Авария произошла на 2-й Электронной
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В Ленинском районе Саратова вчера утром, 14 апреля, случилось ДТП на улице 2-я Электронная.
- В 08:50 напротив дома №2 31-летний водитель Renault Fluence нарушил правила очередности проезда и врезался в BMW X5, которым управлял 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В результате ДТП госпитализировали водителя Renault.
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ИСТОЧНИК KP.RU