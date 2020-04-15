В Саратове водитель Renault врезался в BMW и попал в больницу

15 Апр 2020 2020-04-15T08:03:12+03:00

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В Ленинском районе Саратова вчера утром, 14 апреля, случилось ДТП на улице 2-я Электронная.

- В 08:50 напротив дома №2 31-летний водитель Renault Fluence нарушил правила очередности проезда и врезался в BMW X5, которым управлял 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В результате ДТП госпитализировали водителя Renault.

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ИСТОЧНИК KP.RU