Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 апреля 2020 года: еще пять случаев
Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 апреля 2020 года составило 49 человек
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Обновлены данные по количеству заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 15 апреля 2020 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за 14 апреля их число выросло до 49.
За сутки прирост составил пять человек. Из них двое из Татищевского района. И по одному пациенту из Саратова, Балашова и Энгельса. Все это пациенты в внебольничной пневмонией, они были госпитализированы.
Количество смертей осталось прежним – три человека. Зато число выздоровевших увеличилось – сейчас оно составляет восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU