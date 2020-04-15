Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 апреля 2020 года: еще пять случаев

15 Апр 2020 2020-04-15T00:11:09+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 апреля 2020 года составило 49 человек

Изменить размер текста: A A

Обновлены данные по количеству заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 15 апреля 2020 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за 14 апреля их число выросло до 49.

За сутки прирост составил пять человек. Из них двое из Татищевского района. И по одному пациенту из Саратова, Балашова и Энгельса. Все это пациенты в внебольничной пневмонией, они были госпитализированы.

Количество смертей осталось прежним – три человека. Зато число выздоровевших увеличилось – сейчас оно составляет восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU