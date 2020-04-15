В Саратовской области в среду вновь пройдут дожди

15 Апр 2020 2020-04-15T05:59:38+03:00

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В среду, 15 апреля, в Саратовской области ожидается облачная погода. Возможны прояснения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики обещают кратковременные дожди, на северо-западе области – мокрый снег.

При этом возможна гроза. Усилится южный ветер – при порывах его скорость достигнет 16-21 метра в секунду.

Днем столбик термометра покажет до +15…+20 градусов, в местами в Правобережье – до +7…+12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU