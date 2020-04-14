В саратовских больницах готова 1 121 койка для приема больных коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T20:24:42+03:00

Саратовские больницы активно готовят коечный фонд к приему больных с коронавирусом. Фото из Instagram volodin.saratov

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании оперативного штаба рассказала о ситуации по заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, доля мужчин среди заболевших оставляет 36%, женщин – 64%. Сейчас большинство – это не выезжавшие за пределы области, то есть контактные лица.

При этом сейчас, когда выявляется много больных с пневмонией, стало больше случаев госпитализации.

В то же время она отметила, что не так много среди заболевших пожилых граждан. Министр объяснила это тем, что люди старшего поколения более дисциплинированы и сидят по домам.

- Мы считаем, что у нас развернуты 1 211 коек. Мы готовы к приему пациентов любыми медицинскими организациями. У нас 521 койка имеет централизованную подводку кислорода. Сегодня заключен договор на приобретение 50 аппаратов ИВЛ. Эти аппараты нам без сомнения нужны и они будут резервными, – рассказала Наталья Мазина.

Она также рассказала о росте числа заболевших. Если вчера показатель составлял 1,8, то сегодня – 2,02.

Что касается помощи из федерального бюджета, то уже поступили 197 млн рублей. Они будут потрачены на медоборудование. А также на средства индивидуальной защиты и лекарства. В основном контракты уже заключены.

Кроме того, поступили деньги на доплату врачам больниц, поликлиник и скорой помощи, которые работают с больницами коронавирусом. Это 93 млн рублей. Сейчас готовятся нормативные акты, кто конкретно будет получать стимулирующие выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU