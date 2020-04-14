Коронавирус в Саратове: Саратовские предприниматели подали 444 заявки на льготные кредиты на сумму 2 млрд рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T20:09:55+03:00

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Саратовские предприниматели малого и среднего бизнеса подали в местные банки заявок на 2 млрд рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу вечером 14 апреля сообщила министр экономразвития Саратовской области Юлия Швакова. Речь идет о кредитах, которые предприниматели могут получить на льготных условиях по максимально сниженной процентной ставке.

- Это 444 заявки в банках Саратова. Задача получить кредиты на региональном уровне, дело в головных банках, которые должны одобрить эти кредиты.

Если предприниматели сталкиваются с отказами или навязыванием дополнительных условий, надо звонить на горячую линию ЦБ, - заявила Швакова.

ИСТОЧНИК KP.RU