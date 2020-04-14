Режим самоизоляции в Саратове: начинаются рейды по рынкам

14 Апр 2020 2020-04-14T19:52:06+03:00

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Глава Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу рассказала, как ведется работа по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях.

По ее словам, возбуждено девять дел об административных правонарушениях. Вынесено четыре решения о приостановлении деятельности предприятия. Два бизнесмена оштрафованы через суд.

В то же время она отметила, что большинство проверенных объектов соблюдают предписанные меры.

В четырех лабораториях Саратова было проведено уже более 6,5 тыс. исследований на коронавирус. Предложено разделить между ними группы населения, что позволит ускорить работу и увеличить число сделанных анализов.

Председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что необходимо выйти на тысячу исследований в сутки. Для этого следует подключить коммерческие структуры и клиники.

Также он призвал ГУ МВД, Роспотребнадзор, Росгвардию и исполнительные органы власти к проверкам предприятий. Особое внимание, по его словам, следует уделить рынкам, где скапливаются граждане. Там не соблюдается дистанция и масочный режим.

Александр Стрелюхин поручил с завтрашнего дня проводить там рейды.

ИСТОЧНИК KP.RU