Саратовцев предупреждают о плохой погоде в среду и просят убрать машины

14 Апр 2020 2020-04-14T19:46:53+03:00

В области усилится ветер и пройдет гроза

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В Саратове и области завтра, 15 апреля, ожидается усиление южного ветра с порывами до 16–21 м/с и гроза.

- Днем пройдут кратковременные дожди, на северо-западе с мокрым снегом, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура ночью составил +2…+7 градусов, при прояснении до -3 градусов, а днем +15…+20 градусов, в Правобережье местами опустится до +7…+12 тепла.

В главке просят жителей области убрать вещи с открытых балконов, переставить машину подальше от деревьев.

Если во время непогоды вы оказались на улице, то остерегайтесь остановок общественного транспорта, щитов и других подобных опасных конструкций. Также не стоит находиться рядом с линиями электропередач.

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ИСТОЧНИК KP.RU