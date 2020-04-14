Александр Стрелюхин о ситуации по коронавирусу: количество заболевших будет расти каждый день

14 Апр 2020 2020-04-14T19:41:49+03:00

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Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области на 23,7% ниже эпидемического порога.

Как сообщил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин, большинство заболевших, до 70%, дети в возрасте 7-14 лет.

С начала года зарегистрировано 5 268 случаев внебольничной пневмонии. При том, что за аналогичный период прошлого года – около 3,5 тыс. случаев. Например, в Саратове за два дня выявлено 75 больных пневомонией.

- Она в этом году перемешана с коронавирусом. И порой есть и пневмония, и коронавирус, – отметил он.

Александр Стрелюхин также сделал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. Он привел в пример другие страны, где положение ухудшается.

- Коронавирус во всем мире бьет антирекорды. Мы на пике распространения инфекции, количество заболевших будет расти с каждым днем, – заявил он.

Председатель правительства сообщил, что было взято большое количество проб от контактных лиц. Например, по Ершову 118 проб. Скоро появятся результаты.

- Хотелось бы, чтобы результаты были не огорчающие, но боюсь, – отметил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU