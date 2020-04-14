Александр Стрелюхин об открытии предприятий: по парикмахерским решения нет
В перечень объектов, которые получат разрешение на работу в условиях коронавируса, внесены изменения.
Как заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба, такое решение принято после консультаций.
Работу возобновят оптики, клиники офтальмологии, мастерские по ремонту одежды и обуви.
- МФЦ и парикмахерские – пока этот вопрос открыт. Мы посмотрим, как будут развиваться события и примем решение по текущей ситуации, – отметил Стрелюхин.
Он также назвал вынужденной мерой возобновление работы судебно-экспертных заключений.
Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова подчеркнула, что эти предприятия смогут работать только при строгом выполнении всех санитарно-эпидемиологических мепрприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU