Александр Стрелюхин об открытии предприятий: по парикмахерским решения нет

14 Апр 2020 2020-04-14T19:31:38+03:00

Александр Стрелюхин пока не подтвердил открытие парикмахерских Фото: Александр Уриевский

Вносятся изменения в перечень организаций, которые получат разрешение на работу

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В перечень объектов, которые получат разрешение на работу в условиях коронавируса, внесены изменения.

Как заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба, такое решение принято после консультаций.

Работу возобновят оптики, клиники офтальмологии, мастерские по ремонту одежды и обуви.

- МФЦ и парикмахерские – пока этот вопрос открыт. Мы посмотрим, как будут развиваться события и примем решение по текущей ситуации, – отметил Стрелюхин.

Он также назвал вынужденной мерой возобновление работы судебно-экспертных заключений.

Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова подчеркнула, что эти предприятия смогут работать только при строгом выполнении всех санитарно-эпидемиологических мепрприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU