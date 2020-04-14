Валерий Радаев о нерабочих днях в Саратове: скоро откроются парикмахерские

14 Апр 2020 2020-04-14T18:16:41+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с представителями бизнес-сообщества региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, были затронуты темы помощи предпринимателям.

Глава региона анонсировал скорое разрешение на работу парикмахерских, салонов оптики, мастерских по ремонту обуви. Будут открыты и центры «Мои документы», которые по предварительной записи начнут выдавать нужные справки.

Кроме того, шла речь о мерах поддержки. Первый пакет мер уже действует, он предусматривает снижение налогового бремени для ряда наиболее уязвимых отраслей. Кроме того, Валерий Радаев напомнил, что обратился в федеральный центр за дополнительной поддержкой малому и среднему бизнесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU