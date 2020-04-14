2020-04-14T18:01:43+03:00
Экономика

Правительство РФ на время сняло ограничения на продажу медицинских масок

По словам президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты, рынок не готов к моментальной реализации данного постановления
Ольга Симонова
Поделиться:
Правительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащитыПравительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Правительство РФ приостановило действие постановления «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

В документе есть перечень необходимых для борьбы с коронавирусом средств защиты и предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи — не более 10%.

Как сообщает kp.ru, по словам президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова, рынок не готов к моментальной реализации данного постановления.

- Для этого требуется доработка процессов и создание условий. Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты, — заявил Котов.

Приостановка действия постановления продлится ориентировочно две недели. За это время планируется разработать механизм, отвечающий сложившимся отношениям производителей и поставщиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев о нерабочих днях в Саратове: скоро откроются парикмахерские
Панков: Володин направит в область дополнительные 659 млн. рублей на борьбу с коронавирусом
Правительство РФ на время сняло ограничения на продажу медицинских масок
В Саратовской области с начала года пожары унесли жизнь 58 человек
В Саратовской области полиция вышла на поиски пропавшего и нашла труп
Про убитую в Саратове школьницу Лизу Киселеву сняли фильм
Неизвестные в масках украли из дома агента Евгения Малкина перстень за победу в кубке Стэнли
Специалисты ООО «КВС» производят замену водопровода по улице Клочкова
В Саратове задержан сбытчик героина
Дистанционное обучение в Саратове: министр образования области предложила снизить нагрузку по трем предметам
Федеральный экологический оператор провел первый обучающий семинар по ГИС
В Саратове 10 пожарных тушили квартиру на улице Чернышевского
Замминистра здравоохранения о стационарах для больных с коронавирусом: частные клиники готовы оказать содействие
Житель Хвалынска отдаст 20 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Установлена личность зарезанного на улице Шевченко мужчины
Индекс самоизоляции в Саратове на 14 апреля: 2,5 балла
В Саратове до вечера отключили воду
Депутаты в Саратове предварительно одобрили снижение налогов для предприятий в сфере полиграфии и рекламы
В Саратовской области продолжается рост количества пациентов с пневмонией
Михаил Исаев раскритиковал главу администрации Заводского района за ремонт тротуаров
Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля: Пять новых заражений, двое выздоровевших