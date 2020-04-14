Правительство РФ на время сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство РФ приостановило действие постановления «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
В документе есть перечень необходимых для борьбы с коронавирусом средств защиты и предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи — не более 10%.
Как сообщает kp.ru, по словам президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова, рынок не готов к моментальной реализации данного постановления.
- Для этого требуется доработка процессов и создание условий. Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты, — заявил Котов.
Приостановка действия постановления продлится ориентировочно две недели. За это время планируется разработать механизм, отвечающий сложившимся отношениям производителей и поставщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU