Правительство РФ на время сняло ограничения на продажу медицинских масок

14 Апр 2020 2020-04-14T18:01:43+03:00

Правительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты, рынок не готов к моментальной реализации данного постановления

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Правительство РФ приостановило действие постановления «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

В документе есть перечень необходимых для борьбы с коронавирусом средств защиты и предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи — не более 10%.

Как сообщает kp.ru, по словам президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова, рынок не готов к моментальной реализации данного постановления.

- Для этого требуется доработка процессов и создание условий. Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты, — заявил Котов.

Приостановка действия постановления продлится ориентировочно две недели. За это время планируется разработать механизм, отвечающий сложившимся отношениям производителей и поставщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU