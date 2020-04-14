В Саратовской области с начала года пожары унесли жизнь 58 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T16:05:24+03:00

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С начала года в Саратовской области произошло 2 585 пожаров.

- На них погибли 58 человек, 40 — пострадали, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров возросло в 2,3 раза. Такой рост МЧС связывает в основном с ростом загораний сухой травы и камыша, так как в этом году таких случаев 816, а в 2019 — 113.

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ИСТОЧНИК KP.RU