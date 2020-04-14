В Саратовской области полиция вышла на поиски пропавшего и нашла труп

14 Апр 2020 2020-04-14T15:56:01+03:00

Предполагается, что неизвестный мужчина скончался не менее двух месяцев назад

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В Марксовском районе Саратовской области нашли труп мужчины. По данному факту проводится проверка.

- По предварительным данным, 13 апреля сотрудники МО МВД России «Советский» прочесывали территорию по заявлению об исчезновении человека и на открытой местности в 7 км от села Каменка нашли тело неизвестного, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Следователи осмотрели место и тело. На вид погибшему около 45-50 лет. Предполагается, что он скончался не менее двух месяцев назад.

Сейчас устанавливается личность мужчины и причина его смерти. Полученные сведения прогонят по базе данных без вести пропавших лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU