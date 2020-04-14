Про убитую в Саратове школьницу Лизу Киселеву сняли фильм

14 Апр 2020 2020-04-14T17:12:36+03:00

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Вчера, 13 апреля, в YouTube состоялась премьера документального фильма «Колокол по Лизе». Это история девятилетней девочки, которая погибла по пути в школу в Саратове.

Режиссером картины стал профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ Александр Фокеев.

В 26 минутах картины авторы рассказывают о последнем дне Елизаветы Киселевой и длительных поисках, в которых участвовали тысячи людей. Также внимание уделяется созданной после этой трагедии группе «Лизонька», где участники, после этой трагедии, особое внимание уделяют важной теме — дороге детей в школу, обсуждают безопасность своих чад.

- Чужого горя не бывает… Наш фильм — попытка рассказать, как одно трагическое событие объединило тысячи людей в желании помочь. Это фильм-размышление о жизни и смерти, о роли случая, о человеческой солидарности, о покаянии, об ответственности за наше будущее, наших детей, — так звучит цитата описания к фильму.

Напомним, девочка пропала 9 октября, по дороге в школу. Почти двое суток тысячи людей искали ее по всему Саратову. В городе были везде наклеены ориентировки.

По пути девочки от дома в школу начали вместе с полицией вскрывать гаражи.

Вечером на следующий день, 10 октября, задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего Михаила Туватина. Он признался, что задушил ребенка и спрятал ее тело в заброшенном гараже. В него вел потайной ход из бокса, который проверяла полиция. Но именно туда спасатели не заглядывали — вход зарос деревьями.

Местным жителям сообщили о прекращении поисков, но люди не восприняли новость спокойно, часть из них отправились к отделу полиции Кировского района и стали требовать выдать им Михаила Туватина. В гаражах микрорайона «СХИ», где было обнаружено тело, толпа набросилась на машину полиции, где, как считали люди, был преступник. В транспорт бросали камни, стражи порядка применили слезоточивый газ.

На следующий день у гаражей возник мемориал из цветов и мягких игрушек.

Девочку похоронили на Новом Елшанском кладбище, а 9 апреля исполнилось уже полгода с момента ее смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU