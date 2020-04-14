Неизвестные в масках украли из дома агента Евгения Малкина перстень за победу в кубке Стэнли

14 Апр 2020 2020-04-14T15:15:36+03:00

Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков.Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Преступление совершено в то время, когда хозяин дома был в Питтсбурге

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В Москве на Можайском шоссе злоумышленники обокрали дом Геннадия Ушакова, известного спортивного агента.

Как сообщает «Комсомольская правда», он помогает вести дела звездам хоккея – таким как Евгений Малкин, Рэй Эмери, Сергей Барбашев.

По словам Геннадия Ушакова, преступление было совершено 19 февраля, когда он находился в Питтсбурге, где, кстати, за команду «Питтсбург Пингвинз» выступает Евгения Малкин.

- Я прилетел 6 марта, обратился к следователю, разрешил изъять камеры, установленные по периметру дома. Мне сказали, что там было четыре человека в масках, сам я этих записей еще не видел, ущерб сразу установили. Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%, - предположил он.

Сумма ущерба еще устанавливается. Однако известно, что добычей злоумышленников стали деньги, ювелирные изделия, а также перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

Преступники также украли перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года

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ИСТОЧНИК KP.RU